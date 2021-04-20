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تغييرات في برنامج الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 11:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 11:47 م

قرر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، تأخير رحيلهم من معسكر الإسكندرية المغلق الحالي ليتحولوا للقاهرة لمدة 48 ساعة أي ليلة مباراتهم المؤجلة مع بيراميدز، من الأسبوع الخامس والعشرين للمسابقة المحلية المحدد لها 2 أغسطس المقبل بإستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس القاهرة.

وظهر محمد عبد السميع الوجه الصاعد بمستوى طيب في التدريبات واللقاءات الودية خلال المعسكر المغلق الحالي بالإسكندرية، وأصبح في حيز اهتمام إيهاب جلال للاعتماد عليه جناح أيمن أو أيسر في تشكيل الدراويش.

في الوقت نفسه، استعاد باهر المحمدي نجم الدفاع مستواه البدني والفني بشكل ملحوظ، بعد أن تحول للعب ظهير أيمن صريح الذي شهد التألق داخله عكس مركز  المساك، وأصبح ينافس عبد الله جمعة ومحمد بيومي ونادر رمضان في هذا المكان الحيوي.


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