أذربيجان توافق على وقف إطلاق النار على حدودها مع أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأذرية، اليوم الأربعاء، قبولها مبادرة روسيا لوقف إطلاق النار على حدودها مع أرمينيا.

وقالت الوزارة، في بيان لها نقلته صحيفة "أذر نيوز" المحلية على موقعها الإلكتروني، إنه على الرغم من قبولها المبادرة الروسية إلا أن أرمينيا لا تزال تطلق النار على المواقع الأذرية.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذرية، في بيانها، أن الجانب الأرميني يواصل تصعيد الموقف، وقصف المواقع الأذرية بالدبابات وقذائف الهاون عيار 120 ملم.

وأسفرت عمليات القصف الأرميني اليوم عن إصابة جنديين آذريين في منطقة كالباجار الحدودية.

وحثت وزارة الخارجية الأذرية اليوم أرمينيا على وقف الاستفزازات العسكرية على الحدود، محذرة من أن باكو سترد بشكل حاسم على أي خطوات ضد وحدة أراضيها.