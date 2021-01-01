في الهند، قامت الشرطة بإلقاء القبض على إنفلونسر يدعى "إفران خان"، وذلك بعدما نشر فيديو على موقع "يوتيوب" الأسبوع الماضي، يزوّر فيه وفاته، حيث قام بتصوير نفسه على قضبان أحد القطارات، وأكد أنه سينهي حياته حزنا على ترك حبيبته له.

تبدأ لقطات الفيديو بمكالمة هاتفية بين إفران، الذي يبلغ من العمر 28 عاما، وحبيبته؛ ليخبرها بانتحاره على قضبان القطار، ثم وضع مؤثرات على الفيديو، ليظهر إفران وهو يقفز أمام القطار وينتحر بالفعل.

نشر إفران الفيديو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهده الملايين، وقام بمتابعته 44 ألف شخص خلال أسبوع واحد، إلى أن اكتشفت الشرطة خدعته، وألقت القبض عليه بتهمة تعريض نفسه والآخرين للخطر من خلال تزييف انتحاره، وتشجيع الآخرين على الانتحار، بجانب نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة.

أكد إفران -خلال تحقيقات الشرطة- أنه لم يكن لديه أي نية سيئة وراء تنفيذه للفيديو، وأنه لم يقصد تشجيع الآخرين على الانتحار، وأوضح أنه بعدما رأى رد الفعل الكبير من الناس على الفيديو، وبعد قلق وحزن أقاربه عليه، ظنا منهم أنه انتحر بالفعل، قرر حذف الفيديو على الفور، وذلك بحسب ما نشر في موقع "ذا صن".

وأشار إفران إلى أن الناس فهمت فكرة الفيديو بطريقة خاطئة، حيث كان من المفترض أن يكون هذا الفيديو بداية لسلسلة فيديوهات أخرى، وكان من المقرر أن ينشر فيديو آخر، يظهر فيه أنه يستيقظ من النوم، بعدما رأى والده في المنام وهو يشجعه على عدم الانتحار لأي سبب كان، وأكد أن هذه الرسالة التحفيزية كانت الهدف الأساسي من وراء هذه السلسلة التي لم تكتمل.

يمثل إفران حاليا أمام القضاء الهندي، منتظرا صدور الحكم عليه.