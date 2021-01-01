أمير الكويت يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية علاقات التعاون

بحث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس والوفد المرافق له، استمرار التعاون الوثيق مع المنظمة لما فيه من نفع للبشرية جمعاء واستكمالا لدور دولة الكويت الإنساني.

وأشاد أمير الكويت - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية - بالدور الرائد التي تقوم به منظمة الصحة العالمية في تعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم ومكافحة الأوبئة والأمراض في مختلف دول العالم والتي كان آخرها موقفها في مكافحة جائحة كورونا.

من جانبه، أوضح مدير عام المنظمة أن دولة الكويت أسهمت بمساهمة فعالة عبر دعمها للمنظمة في مكافحة مختلف الأوبئة في العالم ومساعدة ضحايا الأمراض، مؤكدا تقدير الدور الإنساني لدولة الكويت إقليميا وعالميا لما تقدمه من دعم لتخفيف معاناة المحتاجين.