عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد استعداد الفلسطينيين عطا وخميس الصيرفي، اليوم الأربعاء؛ لإطلاق مشروعهما بعد انتظارٍ دام عقدين من الزمن.

وحول الفلسطينيان طائرة حقيقية من طراز «بوينج 707» إلى مطعم وسط جبال نابلس، في ظل اهتمام شعبي كبير بالطائرة الوحيدة في الأراضي الفلسطينية.

واشترى التوأمان الطائرة التي أصبحت خارج الخدمة من شركة إسرائيلية في عام 1999، وانتظارا 22 عاما لتحويلها إلى مشروع استثماري؛ بسبب عدم وجود استقرار أمني في الضفة الغربية طيلة الأعوام الماضية.

وجاءت الفكرة لدى التوأمين كون الفلسطينيين في الضفة الغربية لا يمتلكون أي طائرات مدنية للسفر أو مطار خاص، ما دفعهم لشراء الطائرة وتحويلها إلى مشروع يعود بالنفع على الجمهور الفلسطيني بأسره.