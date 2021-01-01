التنمية الصناعية: إنشاء مجمعين صناعيين في أسيوط وأسوان

• يتم حاليا الانتهاء من إنشاء 4 مجمعات صناعية في البحيرة وقنا والفيوم بإجمالي نحو 2556 وحدة صناعية

قال محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم الانتهاء من إنشاء مجمعين صناعيين بأسيوط وأسوان، وجارى حاليا الانتهاء من إنشاء 4 مجمعات صناعية بمحافظات البحيرة وقنا والفيوم، بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية، تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بمقر هيئة التنمية الصناعية، مع إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لاستعراض استراتيجية الوزارة الخاصة بإنشاء المجمعات الصناعية وآخر مستجدات إنشاء 100 هنجر بمدينة الجلود بالروبيكى.

وشارك فى اللقاء عدد من قيادات الهيئة الهندسية، وإدارة الأشغال العسكرية، وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب محمد عبدالملك رئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وحول الموقف التنفيذي لعملية إنشاء المجمعات الصناعية وتخصيصها للمستثمرين، أوضح الزلاط أن هناك 4 مجمعات تم الانتهاء من إنشائها وتخصيصها بالكامل وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي المجمع الصناعى بمدينة السادات في المنوفية بإجمالى 296 وحدة، ويستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية، والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) بإجمالى 118 وحدة، ويستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة بإجمالى 87 وحدة، ويستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية بإجمالى 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

وأشار إلى أنه في إطار خطة إقامة المجمعات الصناعية، طرحت الهيئة خلال شهر أكتوبر 2020 عدد 7 مجمعات، بإجمالى 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 إلى 792 مترا، وفقا لنوع الأنشطة المستهدفة.

ولفت إلى أن هذا الطرح تميز بتقديم تيسيرات غير مسبوقة شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوت قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر، تيسيرا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، الأمر الذي لاقى استحسان العديد من المستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بكل محافظات الجمهورية وبكل القطاعات الإنتاجية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصري من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، فضلا عن توطين صناعات جديدة بتكنولوجيات متقدمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية إنتاجيا وجغرافيا.

وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة تتيح للمستثمرين الحصول على وحدات مميزة ومؤهلة لبدء الإنتاج الفوري، مشيرة إلى أن هذه المجمعات تسهم في تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد وتوفير منتج محلي متميز والحد من الاستيراد.

وأوضحت أن الوزارة أولت خلال الفترة الماضية اهتماماً كبيراً لتعظيم الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية، بحيث لا يقتصر دورها على إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل تكون منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت الوزارة على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكل الخدمات اللازمة (مباني إدارية– مراكز تدريب– منشآت خدمية ولوجيستية– بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت بإنشاء 17 مجمعا صناعيا في عدد من المحافظات، بإجمالي 5046 وحدة صناعية، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وبإجمالي تكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه، مشيدة في هذا الإطار بالدور الهام والمحوري الذي تلعبه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ وإنشاء هذه المجمعات في زمن قياسي ووفقا لأحدث المواصفات العالمية، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق خطط التنمية الشاملة المستهدفة للصناعة المصرية.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء 100 هنجر بالمرحلة الثانية لمدينة الجلود بالروبيكى، حيث أفادت قيادات الهيئة الهندسية بأنه تم الانتهاء من 73% من حجم الإنشاءات، ومن المخطط الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الربع الأخير من العام الجارى، حيث يضم المشروع ورش ووحدات إنتاجية ومركز تكنولوجى ومبنى للمعارض ومركز تدريب، إلى جانب محال تجارية.