طلاب الثانوية العامة بالشرقية: امتحان الديناميكا طويل وصعب

عبر عدد من طلاب وطالبات الشعبة العلمية بالثانوية العامة في محافظة الشرقية، عن استيائهم من صعوبة امتحان مادة الديناميكا والإستاتيكا، في إشارة إلى أن الوقت لم يكن كافيًا للحل أو المراجعة، وأن الأسئلة جاءت صعبة وطويلة.

وقالت الطالبة رنا عمر الطالب باللجنة رقم 1902 بمدرسة ابو حماد الثانوية، إن الامتحان جاء صعب وغير سهلًا على الإطلاق، لافتة إلى أن الوقت لم يكن كافيًا للحل والمراجعة.

وأكدت الطالبة شهد عبدالله الطالبة باللجنة رقم 1803 بمدرسة الشهيد سامي العراقي بديرب نجم، على أن الامتحان كان طويلًا وبحاجة إلى وقت إضافي للحل، قبل أن تؤكد على أنها لم تستطع المراجعى قبل انتهاء الوقت المخصص للإجابة.

وشهدت لجنة امتحانات الثانوية العامة رقم اللجنة 1823 بمدرسة الشهيد محمد عبدالبصير، الثانوية بنين بمركز أبو كبير بالشرقية، إصابة مراقبة اللجنة بحالة إعياء، وذلك أثناء الإشراف على امتحان مادة مادة الديناميكا والإستاتيكا للشعبة العلمية.

ودخلت المراقبة رجاء عبدالرحمن رشدي إبراهيم، 58 سنة، في حالة إعياء شديدة، حيث تم استدعاء طبيب المدرسة إلى اللجنة.

وبفحص المراقبة تبين إصابتها بانخفاض في ضغط الدم، وتم التعامل مع الحالة وإسعافها.