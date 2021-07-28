سعد الحريري: لم أتأخر في التعبير عن موقفي بشأن انفجار مرفأ بيروت

علق رئيس الحكومة اللبناني الأسبق سعد الحريري، على مطالبته أمس برفع الحصانة عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنواب؛ بسبب عرقلة التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت، قائلًا إنه لم يتأخر في التعبير عن موقفه بشأن الحادث.

وأضاف الحريري، خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أنه طالب برفع الحصانات بعدما أصبحت القصة مرتبطة بمن وصفهم أنهم «أناس محميون» و«أناس غير محميين»، منوهًا إلى أن «الجميع يحاول المزايدة بالشعبية».

وأشار إلى أن المشكلة تتعلق بأن فاجعة انفجار المرفأ كبيرة وخاصة لأهالي الشهداء، متابعًا: «الدستور يعطي مزايا لبعض الأطراف، والفكرة التي خرجنا بها أمس تسهل حياة المحقق وتصب الأمور داخل محكمة واحدة».

وأعرب عن أسفه في محاولة البعض القول إن «الخسارة مسيحية بانفجار مرفأ بيروت»، مشددًا على أنها «ليست قضية مسيحية وإنما قضية وطنية تهم كل اللبنانيين».

ووجه زعيم تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، أمس الثلاثاء، انتقادات حادة لمن وصفهم بمعرقلي التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت، واقترح رفع الحصانة عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنواب.

وفي كلمته المتلفزة، قدم الحريري اقتراحا وصفه بالاستثنائي، بتعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء ونواب البرلمان.

ويعد الانفجار الذي أوقع نحو 6000 مصاب من أكثر الحوادث تدميرا في تاريخ لبنان، مخلفا خسائر تتراوح قيمتها ما بين 10 و15 مليار دولار. ومازال هناك 30 مفقودا بعد الانفجار.