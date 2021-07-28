روت الفنانة صابرين، تجربتها مع الإصابة بفيروس كورونا قائلة إن أسرتها كاملة أصيبت بالفيروس، مؤكدة أن المنزل تحول إلى مستشفى.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on"، مساء الثلاثاء، إن والدتها وشقيقها وزوجها وأبناءها الأربعة واجهوا أعراضًا شديدة، معقبة: "تقريبا جوزي وأخويا ماتوا وصحيوا تاني".

وتابعت: "أنا أخدت الإصابة ووقفت على رجلي.. كنت بخدمهم وأشوف علاجهم وأركّب لهم جهاز الأكسجين.. التجربة كانت مؤلمة جدًا خاصة بسبب الانعزال".

وأشارت إلى أن الطفلة رينا ابنة شقيقها، هي مصدر العدوى من الحضانة، حيث كانت حاملة للفيروس دون أن يظهر عليها، موضحة أن والدتها أصيبت في بداية الأمر، أثناء جلوسهم سويًّا وإعدادهم "بطاطا" لكنها صدمتهم بقولها "أنا مش شامة حاجة".

وأكدت أنها انهارت من البكاء ليس بسبب الإصابة لكن من القلق على أسرتها من سيخدمهم من جراء الإصابة، وأوضحت أنها كانت قلقة للغاية على والدتها كونها كانت كبيرة في السن، كما أنه لم يتم إبلاغها بالإصابة.