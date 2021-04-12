شهد محيط مدرسة الشهيد محمد وهدان ببولاق، تجمع طلاب الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان مادة الديناميكا، على أن يتم غلق البوابات في العاشرة.

وحرص عدد من أولياء الأمور، على مرافقة أبنائهم ليطمئنوا ومنع التوتر لديهم، إلى جانب محاولة الطلاب عمل مراجعة نهائية للمنهج قبل الدخول.

وخضع الطلاب للتفتيش المشدد على مداخل اللجان لمنع دخول أدوات الغش، كما يتم قياس درجات الحرارة لكل الطلاب كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، والمرور من بوابات التعقيم الموجودة في مداخل اللجان.

يأتي ذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، من قبل أفراد الأمن المكلفين بتأمين الامتحانات، فضلا عن أدوات التعقيم قبل الدخول إلى قاعة الامتحان.