زيمبابوي توافق على استخدام لقاح جونسون آند جونسون مع تزايد الإصابات بكورونا

وافقت زيمبابوي على استخدام لقاح جونسون آند جونسون بشكل طارئ، بعدما رفضته في البداية، حيث تسعى الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية لاحتواء الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال ريتشارد روكواتا، القائم بأعمال مدير هيئة تنظيم الأدوية في زيمبابوي في بيان اليوم الأربعاء إن استخدام لقاح جونسون آند جونسون صالح لمدة 12 شهرا أو عند انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عنه قوله "إذا تم تقديم بيانات إضافية مرضية من أجل التسجيل الكامل في طلب إلى الهيئة، فيمكن منح اللقاح التفويض الكامل للتسويق".

وطلبت الحكومة في يونيو من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد إرجاء شحنات لقاح جونسون آند جونسون بسبب مخاوف من حدوث جلطات دموية وعدم قدرتها على الحفاظ على جرعات اللقاح في درجة الحرارة المناسبة.

ومنحت زيمبابوي ترخيصا باستخدام لقاحات كوفاكسين وسينوفارم وسينوفاك و"سبوتنيك في" المضادة لفيروس كورونا. وتم تسجيل 101711 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، و3280 حالة وفاة، وفقا لوزارة الصحة. ووصل معدل الوفاة اليومي إلى مستوى قياسي خلال الأسبوع الجاري مع تزايد حالات الإصابة.