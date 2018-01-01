 آلاف العلماء يدقون ناقوس الخطر مجددا بشأن الطوارئ المناخية - بوابة الشروق
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آلاف العلماء يدقون ناقوس الخطر مجددا بشأن الطوارئ المناخية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 8:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 8:22 ص

بعد نحو عامين من إعلان أكثر من 10 آلاف عالم من حوالي 150 دولة معا حالة طوارئ مناخية عالمية، أعادوا تأكيدها الآن ودعوا إلى إجراء تغييرات فورية.

ويقول العلماء في مقال نشر اليوم الأربعاء في مجلة "بيوساينس" إن هذه التغييرات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لحماية الحياة على الأرض.

وانضم إلى العلماء الأصليين البالغ عددهم 11 ألف عالم، أكثر من 2800 من الموقعين.

وأوضح العلماء أنه منذ الإعلان الأصلي لحالة الطوارئ المناخية في عام 2019، كشفت العديد من الأحداث مثل كوارث الفيضانات وحرائق الغابات وموجات الحر عواقب الاستمرار ببساطة كما كانت الأمور من قبل على الأرض.

فعلى سبيل المثال، كان عام 2020 ثاني أكثر الأعوام سخونة منذ بدء السجلات، في حين كان تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض في نيسان/أبريل من هذا العام أعلى من أي وقت مضى منذ بدء القياسات.

ودعا الباحثون، من بين أمور أخرى، إلى وضع حد متوقع لاستخدام الوقود الأحفوري وحماية أفضل للتنوع البيولوجي.

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