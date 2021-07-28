ريال مدريد يعلن إصابة ألابا بفيروس كورونا

أصيب ديفيد ألابا، لاعب ريال مدريد الجديد، بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه:" يُبلغ نادي ريال مدريد أن نتيجة اختبار لاعب الفريق ديفيد ألابا قد جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد".

ولم يكشف ريال مدريد عن أي تفاصيل أخرى، وكان ألابا متواجدًا في تدريبات المرينجي الصباحية، اليوم الأربعاء، ثم غادر المران فجأة دون الكشف عن أي تفاصيل حتى أصدر النادي بيانه يعلن فيه إصابة الوافد الجديد بفيروس كورونا.

وانضم ألابا لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.