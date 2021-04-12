مصر توقع على الانضمام للنظام الأساسي المنشئ لوكالة الدواء الأفريقية

وقع السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر لدي إثيوبيا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الأفريقي على انضمام مصر للنظام الأساسي المنشئ لوكالة الدواء الأفريقية، وذلك بحضور مفوضة الاتحاد الأفريقي للشئون الاجتماعية والصحة الدكتورة أميرة الفاضل.

وصرح عبد الخالق - في بيان لسفارة مصر بأديس أبابا اليوم الأربعاء - بأن هذا الجهاز الأفريقي الجديد سيكون له دور محوري في تعزيز الصحة العامة في أفريقيا والاستجابة للأمراض والأوبئة بالقارة.

وأضاف أن مصر في طليعة الدول الأفريقية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية بما في ذلك حالياً فيما يخص توطين تصنيع لقاحات جائحة كورونا؛ وستواصل انتشارها في هذا المجال دعماً للنفاذ العادل والمتكافئ للأدوية والأمصال للشعوب الأفريقية.