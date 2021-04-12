 صرف 3.4 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ2652 عاملا بالمؤسسة الثقافية - بوابة الشروق
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صرف 3.4 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ2652 عاملا بالمؤسسة الثقافية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 10:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 10:14 ص

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 3 ملايين و481 ألفاً و560 جنيهاً من الصندوق التابع للوزارة لـ2652 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة والجامعة وذلك فقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان - في بيان اليوم الأربعاء - أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطي الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

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