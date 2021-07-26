بدء التشغيل الفعلي لعنبر طلمبات رابع مياه بهيج في برج العرب الجديدة

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أعلن المهندس أحمد إبراهيم أنور رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بدء التشغيل الفعلي لمشروع تنفيذ عنبر الطلمبات داخل رافع مياه بهيج، بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه.

وقال رئيس الجهاز، إن العنبر يخدم مناطق الإسكان الاجتماعي بالحيين السكنيين السادس والثامن ويعمل على رفع ضغوط المياه ببعض المناطق بالمدينة.

وفي ذات السياق، أشار المهندس أحمد إبراهيم أنور، إلى تنفيذ أعمال الصيانة والتطهير اللازمة لخطوط وشبكات صرف الأمطار والصرف الصحي بالمدينة، موضحاً أن الأعمال تتم وفقاً لبرنامج زمني وخطة زمنية تم وضعها لتشمل جميع أحياء المدينة.

ولفت رئيس الجهاز إلى تحديد ودراسة جميع النقاط الحرجة لتجمع الأمطار بالمدينة، واستعراض الحلول التقليدية وغير التقليدية كافة للتعامل مع تجمع المياه بهذه الأماكن.

وأكد مراجعة موقف جميع محطات رفع مياه الصرف الصحي بالمدينة، والتأكيد على مدى جاهزيتها للعمل لمجابهة أي حالات طارئة قد تحدث.