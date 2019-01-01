 رئيس الوزراء الباكستاني: الولايات المتحدة أفسدت الأمر في أفغانستان - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يوليه 2021 4:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟

النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء الباكستاني: الولايات المتحدة أفسدت الأمر في أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 4:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 4:17 م

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن الولايات المتحدة "أفسدت الأمر حقا في أفغانستان"، وذلك ردا على سؤال حول الدافع الأمريكي للغزو الأفغاني في المقام الأول وعقب ذلك محاولاتها اللاحقة للبحث عن حل سياسي مع طالبان من موقع ضعف.

تأتي تصريحات رئيس الوزراء في الوقت الذي يمر فيه الجيش الأمريكي وحلف شمال الأطلنطي "الناتو" بالمراحل الأخيرة من إنهاء وجودهما في أفغانستان التي شهدت صعود حركة طالبان مجددا في جميع أنحاء أفغانستان.

ونسبت صحيفة "دون" الباكستانية إلى رئيس الوزراء قوله في مقابلة تليفزيونية أمريكية: "أعتقد أن الولايات المتحدة أفسدت الأمر في أفغانستان حقا".

وانتقد خان، الولايات المتحدة لمحاولتها "البحث عن حل عسكري في أفغانستان عندما لم يكن هناك حل".

وأعرب عن أسفه لأنه بحلول الوقت الذي أدركت فيه الولايات المتحدة أنه لا يوجد حل عسكري في أفغانستان: "لسوء الحظ، اختفت القوة التفاوضية للأمريكيين أو حلف شمال الأطلنطي (الناتو)".

وقال رئيس الوزراء إنه كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تختار تسوية سياسية قبل ذلك بكثير، عندما كان هناك ما يصل إلى 150 ألف جندي من الناتو في أفغانستان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك