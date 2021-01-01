مسؤول روسي يؤكد ضرورة خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرينتييف، ضرورة خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وقال لافرينتييف، في تصريحات لقناة روسيا اليوم، اليوم الأربعاء، إن "مسألة عودة اللاجئين لديارهم تعتبر معقدة بسبب ظروف مختلفة، حيث اضطر الناس للانتقال لأماكن أخرى دون عمل أو وسائل أخرى ضرورية للحياة، لذا هناك عدد كبير منهم يرغب في العودة، ولابد من خلق الظروف الملائمة للعيش والعمل".
ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم ليس فقط عبر مساعدات إنسانية لمن هم خارج الحدود، وإنما خلق الظروف لكي يستطيعوا العودة إلى وطنهم.
وكانت العاصمة السورية دمشق قد استضافت أمس الأول الاثنين الاجتماع المشترك السوري الروسي الثاني لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، بمشاركة وفد روسي كبير.