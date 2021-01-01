مسؤول روسي يؤكد ضرورة خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرينتييف، ضرورة خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وقال لافرينتييف، في تصريحات لقناة روسيا اليوم، اليوم الأربعاء، إن "مسألة عودة اللاجئين لديارهم تعتبر معقدة بسبب ظروف مختلفة، حيث اضطر الناس للانتقال لأماكن أخرى دون عمل أو وسائل أخرى ضرورية للحياة، لذا هناك عدد كبير منهم يرغب في العودة، ولابد من خلق الظروف الملائمة للعيش والعمل".

ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم ليس فقط عبر مساعدات إنسانية لمن هم خارج الحدود، وإنما خلق الظروف لكي يستطيعوا العودة إلى وطنهم.

وكانت العاصمة السورية دمشق قد استضافت أمس الأول الاثنين الاجتماع المشترك السوري الروسي الثاني لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، بمشاركة وفد روسي كبير.