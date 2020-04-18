أيرلندا تتيح التطعيم ضد فيروس كورونا لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما

سيتمكن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما قريبا من تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في أيرلندا بعد أن أوصت السلطات الصحية في البلاد الحكومة باتخاذ هذا الإجراء.

وقال وزير الخارجية سيمون كوفني لمحطة "آر تي إي" إنه تم تبني الاقتراح، مما يعني أن 250 ألف شاب سيتمكنون قريبا من تلقي التطعيم في الأسابيع المقبلة.

وستحصل هذه الفئة العمرية من الأشخاص على لقاح يعتمد على تقنية "إم آر إن إيه"، وهو ما يعني إما لقاح مودرنا أو فايزر/بيونتيك، وكلاهما يتطلب جرعتين تفصل بينهما حوالي أربعة أسابيع لتوفير الحماية الكاملة. ويعني القيام بذلك أنه سيتم تطعيم معظم الأطفال قبل بدء العام الدراسي المقبل.

إلا أنه سيتعين على الحكومة ، قبل أن تبدأ المرحلة الجديدة من حملة التطعيم، تحديث الخدمات اللوجيستية، حيث سيتعين على أولياء الأمور تقديم تصريح، سواء من خلال التسجيل عبر الإنترنت أو في مراكز التطعيم.

وتم تطعيم حوالى نصف سكان أيرلندا البالغ عددهم 9ر4 مليون نسمة بشكل كامل بجرعتين.