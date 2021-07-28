الأمير تشارلز يزيح الستار عن النصب التذكاري لضحايا الشرطة ويشيد بتضحياتهم

أشاد ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز بـ"الشجاعة والتضحية" لضباط الشرطة خلال افتتاح النصب التذكاري لضحايا الشرطة، في حضور عائلات ضباط الشرطة الذين قُتلوا أثناء الخدمة ورئيس الوزراء بوريس جونسون، وزير الداخلية بريتي باتيل، ومفوض شرطة العاصمة السيدة كريسيدا ديك.



وقال تشارلز ،في تصريحات أوردتها، صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، "تحية لأولئك الذين ضحوا بحياتهم للحفاظ على سلامتنا".



وأعرب تشارلز، من أمام النصب التذكاري الجديد لشرطة المملكة المتحدة في ستافوردشير، شكره نيابة عن البلاد للرجال والنساء الذين وضعوا أنفسهم في طريق الخطر لحماية الأمة.



وافتتح تشارلز اللوحة التي تخلد ذكرى ما يقرب من 5000 من ضباط الشرطة والإداريين الذين لقوا حتفهم في الخدمة، منذ أن أسس الأخوان غير الشقيقين هنري وجون فيلدنج فرقة الشرطة الأولى عام 1749، والتي تعد الشرطة الأولى للعاصمة بشكلها الحالي.



ووقف الحضور دقيقة صمت لإحياء ذكرى كل من لقوا حتفهم في خدمة الشرطة أثناء أداء واجبهم.