فتاة تكتشف خيانة حبيبها من خلال صورة أرسلها لها وهو يشاهد الأولمبياد

ابتكرت إحدى السيدات وتدعى "ميجان ماري"، طريقة جديدة لكشف الحبيب الخائن، وذلك بعدما استطاعت كشف خيانة حبيبها من خلال صورة قام بإرسالها لها، خلال مشاهدته للألعاب الأولمبية.

بدت الصورة التي أرسلها لها حبيبها بريئة جدا، حيث يظهر خلالها فقط شاشة التلفاز المعلقة على الحائط، لكن قامت ميجان بتكبير الصورة على الخزانة الموجودة تحت شاشة التلفاز، وقامت بعمل فيديو نشرته على منصة "تيك توك"، لتشرح من خلاله، كيف علمت أن حبيبها يخونها من خلال هذه الخزانة.

شرحت ميجان أنه يظهر في انعكاس مرآة الخزانة، 4 أرجل، رجلين حبيبها، ثم رجلين آخرين، من الواضح أنهما رجليّ سيدة، هذا بجانب أن المرآة أوضحت أيضا أنه يوجد بعض الأغراض النسائية على الفراش، هذا بحسب ما نشر في موقع "ذا صن".

كما لاحظت ميجان أن هناك منضدة صغيرة يوضع عليها العديد من الكتب، وجميعها تتحدث عن الموضة، وعندها تأكدت ميجان أن حبيبها بصحبة إحدى السيدات داخل شقتها.

انتشر الفيديو الذي قامت خلاله ميجان بكشف حبيبها، والذي أصبح الآن حبيبها السابق، على منصة "تيك توك" بشكل كبير، حيث شاهده أكثر من مليون مشاهد، بالإضافة إلى أنها حصلت على آلاف التعليقات، حيث قالت إحداهن "من أوهم الرجال أنهم قادرون على خداع المرأة؟"، بينما علق أحد الرجال قائلا "لماذا يرسل الصور من الأساس لتجريم نفسه؟".