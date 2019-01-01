طلاب الثانوية العامة بالغربية: امتحان الديناميكا غامض وطويل

حالة من البكاء الشديد والانهيارات انتابت طلاب وطالبات الثانوية العامة بلجان الغربية؛ لصعوبة مادة الديناميكا.

وقالت الطالبة هالة عبدالعزيز من مدرسة الحكمة الثانوية بغرب طنطا، إن ما يحدث انتقام لا نعرف له سب؛ب لان الامتحان جاء غامضًا وصعبًا للغاية ولم نفهم منه سوى 3 مسائل أو أربعة من بين 50 سؤالا، واللجنة شهدت حالة من البكاء والانهيار لعدد من الطالبات.

وأضافت الطالبة وفاء عبدالله ، أن الوقت لم يكن كافيا مع صعوبة الأسئلة وغموضها ولا نعرف ماذا نفعل؟، وقد ذاكرنا كل النماذج وقمنا بالحل

طول السنة، ولم نر مثل هذا الامتحان.

وأوضح الطالب مجدي محمد، أن الامتحان جاء فوق مستوى الطالب المتفوق، وخارج تمامًا عن المنهج والنماذج.