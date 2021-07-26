ألمانيا تعلن تطعيم 50% من سكانها ضد كورونا

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أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أن أكثر من نصف سكان البلاد تلقوا مكونين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة في صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كلما زاد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم الآن، سيكون الخريف والشتاء القادمين أكثر أمانا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

بدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا في نهاية ديسمبر الماضي، وأول من تم تطعيمهم هم كبار السن والعاملون في القطاع الصحي، وفي قطاع الخدمات الاجتماعية.

واعتمدت السلطات الصحية في ألمانيا في حملات التطعيم على لقاح "فايرز - بيونتيك" الذي أنتجه شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك.

واستخدمت أيضا لقاح "موديرنا" الأمريكي، و"أسترازينيكا البريطاني - السويدي"، بالإضافة إلى لقاح "جونسون آند جونسون".