لاعبو المنتخب التونسي للطائرة: لسنا راضين عن الأداء ولكننا اكتسبنا مزيدا من الخبرة

أكد حمزة نقة ووسيم بن طارة لاعبا المنتخب التونسي للكرة الطائرة عن عدم رضا الفريق عن مسيرته في دورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) بعدما نال الهزيمة الثالثة على التوالي.

ولكنهما أكدا في الوقت نفسه استفادة الفريق بشكل كبير من هذه المشاركة في الأولمبياد لتحقيق الهدف الأساسي وهو اكتساب مزيد من الخبرة التي ستساعد الفريق في استعداداته لبطولة أفريقيا القادمة.

وخسر المنتخب التونسي أمام نظيره الأمريكي 1 / 3 اليوم الأربعاء في ثالث مبارياته بمسابقة الكرة الطائرة في أولمبياد طوكيو وذلك بنتيجة أشواط 14 / 25 و25 / 23 و14 / 25 و23 / 25 لتكون الهزيمة الثالثة على التوالي بعدما خسر مباراتيه السابقتين أمام منتخبي البرازيل وفرنسا بنتيجة واحدة هي صفر / 3 .

وقال حمزة نقة في تصريحات إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : "بالطبع لا نشعر بالرضا عن الأداء لأننا خسرنا الثلاث مباريات. ولكن المهم أننا واجهنا منتخبات كبيرة ومحترفة واكتسبنا مزيدا من الخبرة ستساعدنا في الاستعداد لبطولة أفريقيا القادمة وهو هدفنا الأساسي".

وأوضح : "فريقنا يضم لاعبين اثنين محترفين فقط فقط وما زال سنهما صغيرا ولابد من أن نكتسب جميعا الخبرة من أجل المستقبل".

وأضاف : "هناك فارق كبير مع اللاعبين الذين واجهناهم في المنتخبات المنافسة سواء على المستوى البدني أو خبرة الاحتراف لأنهم يلعبون في أندية كبيرة ، وكل منهم يخوض 30 مباراة عالية المستوى في الموسم فيما تكون مثل هذه المباريات قاصرة على مباراتين أو ثلاثة بالنسبة لنا في الدوري التونسي".

وعن عدم مشاركته بشكل كبير في مباريات الفريق بالأولمبياد الحالي رغم كونه من نجوم المنتخب التونسي ، قال نقة : "كلنا نلعب تحت تصرف المدرب وهناك انضباط لأن المدرب هو من يحدد من يشارك ، كما أنني عانيت من إصابة في العضلة الخلفية منعتني من المشاركة في الشوطين الثالث والرابع من مباراة اليوم".

وقال وسيم بن طارة : "لسنا راضين عن الهزيمة بالتأكيد ، ولكننا سعداء بالأداء والروح الحالية في الشوطين الثاني والرابع من المباراة إضافة لفوزنا في الشوط الثاني أمام المنتخب الأمريكي الذي يقدم أداء عاليا للغاية".

وأوضح : "واجهنا ضغطا هائلا من المنتخب الأمريكي ولم نستطع مجاراته في الشوط الأول ، ولكن الأداء تغير في الشوط الثاني ولعب حمزة نقة ما ساعدنا حيث منحنا ثقة كبيرة. وفي الشوط الرابع ، كان من الممكن أن نحقق الفوز لأن الفارق كان بسيطا للغاية خاصة أن الشك سيطر على الفريق الأمريكي خلال الشوط الرابع".

وعما إذا كان الفريق حضر إلى طوكيو لمجرد المشاركة ولم يكن هناك ثقة في إمكانية تحقيق أي فوز ، قال بن طارة : "في الرياضة ، لا يوجد مستحيل ، وكل شيء يكون ممكنا. واليوم ، نجحنا بالثقة العالية في النفس في تشكيل بعض الصعوبات للمنتخب الأمريكي وفزنا بشوط وكان من الممكن أن نفوز بالشوط الرابع أيضا".

وأضاف : "لكن هناك بعض الأشياء البسيطة التي تصنع الفارق وتحسم النتائج. نتعلم من الأخطاء ونحاول تحسين مستوانا. والآن ، علينا الاستعداد للمباراة القادمة أمام الأرجنتين يوم الجمعة المقبل... والمهم أننا اكتسبنا مزيدا من الخبرة وهي هدفنا الأساسي استعدادا للبطولة الأفريقية".