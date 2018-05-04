سول: الكوريتان على نقطة البداية لاستئناف مراحل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية

قال المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن الكوريتين تقفان عند نقطة البداية من جديد لتحقيق الهدف النهائي وهو نزع السلاح النووي.

جاء ذلك بعد الإعلان عن إعادة فتح خطوط الاتصال بين الكوريتين، نتيجة تبادل الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن عدة رسائل شخصية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال الأشهر القليلة الماضية، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وأعادت الكوريتان أمس خطوط الاتصال الساخنة على مستويي الجيش والحكومة، بعد قطعها في حزيران/يونيو من العام الماضي.

ونقلت يونهاب عن بارك سو-هيون المساعد رفيع المستوى في المكتب الرئاسي للاتصالات العامة خلال مقابلة مع محطة إذاعة محلية: "الكوريتان تقفان عند نقطة البداية".

وأضاف أن الهدف النهائي هو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وأعرب عن أمله في انعقاد قمة جديدة بين مون وكيم قبل انتهاء ولاية مون في أيار/مايو المقبل.

وأشار إلى أن انعقاد قمة بين الكوريتين سيكون "نقطة انطلاق" لإحراز تقدم في عملية إحلال السلام.

وقال إن إنشاء نظام لعقد المؤتمرات عبر الفيديو للمباحثات المختلفة على مستوى العمل بين الكوريتين يمكن أن يكون خيارًا لاستكمال الخطوط الساخنة من أجل التمكن من القيام بـ"حوار ومفاوضات بشكل كاف".