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رفع 731 حالة إشغال طريق بالبحيرة

رفع إشغالات
رفع إشغالات
خميس البرعى
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 1:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 1:13 م

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وشنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وقسم الإشغالات أسفرت عن إزالة 428 حالة إشغال مخالفه مابين ثابت ومتنوع بنطاق الشوارع والميادين بمركز ومدينة دمنهور، و130 حالة إشغال طريق مخالفة بكفر الدوار بنطاق شوارع الجيش، المحكمة، ومدخل المدينة، و53 حالة إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بوادي النطرون، و120 حالة إشغال طريق مخالفة بمركز ومدينة حوش عيسى.

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