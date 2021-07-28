قال الدكتور محمد شكر ندا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إن الجامعات التكنولوجية أحد مسارات التعليم الجديدة التي تم استحداثها من قبل وزارة التعليم العالي.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «ZOOM» لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الثلاثاء، أنه تم استحدث 3 جامعات بالفترة الأخيرة، فضلًا عن أنه جاري إنشاء 6 أخرين، موضحًا أن خريج تلك الجامعات يحصل على مؤهل فوق متوسط.

وذكر أن العالم في الفترة الأخيرة أصبح يتجه للاهتمام بالجانب التطبيقي والعملي، متابعًا: «بإنشاء تلك الجامعات مصر أصبحت تواكب العالم».

وأوضح أن المؤتمر الدولي «تطوير التعليم التكنولوجي حول العالم» الذي عقد بجامعة بني سويف عرض التجربة المصرية التي تتعاون فيها مع كوريا الجنوبية لتطوير البرامج الدراسية.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لعقد برتوكولات تعاونية مع الجامعات في ألمانيا والولايات المتحدة، ذاكرًا أن هناك إقبالًا معقولًا من الطلاب على الجامعة ببني سويف.

