اليابان: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا على صلة بأولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية اليوم الأربعاء ثبوت إصابة 16 شخصا على صلة بأولمبياد طوكيو بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات التي سجلتها اللجنة منذ بداية هذا الشهر إلى 169 حالة.

وقالت اللجنة - حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - إن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها شملت موظفين وإعلاميين من الخارج على صلة بالأولمبياد، إلا أنه لم تثبت إصابة أي رياضي من الخارج بالفيروس.

يذكر أن اللجنة المنظمة قد بدأت إحصاء عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مطلع يوليو الجاري مع وصول الرياضيين والمسئولين المشاركين .. ولا تتضمن الإحصائيات الرياضيين والعاملين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في معسكرات تدريب ما قبل الأولمبياد في اليابان.