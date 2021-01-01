تركيا ترفض تهديدات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها بسبب قبرص

أدانت تركيا تهديدات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على البلاد بسبب خططها للمضي قدما في إعادة فتح منتجع فاروشا في شمال قبرص المهجور إلى حد كبير، وهي خطوة أثارت غضب الجالية اليونانية في الجزيرة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان نُشر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء "هذه التصريحات غير الواقعية وما يشبهها، التي تتجاهل الشعب القبرصي التركي وتعكس فقط آراء الجانب القبرصي اليوناني، ليس لها قيمة أو شرعية بالنسبة لنا".

وأضاف البيان: "نحن نؤيد تمامًا جميع القرارات التي تتخذها سلطات جمهورية شمال قبرص التركية".

وقالت شمال قبرص الأسبوع الماضي إنها ستمضي في خطة لفتح المنطقة التي ظلت مغلقة في الغالب منذ نزاع نشب عام 1974 أدى لتقسيم الجزيرة إلى شمال متحالف مع تركيا وجنوب يميل إلى اليونان.

وفر سكان فاروشا اليونانيون من منازلهم مع تقدم القوات التركية منذ أكثر من أربعة عقود. وأصبحت فاروشا، المعروفة أيضا بالتركية باسم ماراس، منذ ذلك الحين منطقة عسكرية محظور دخولها.

ولا يعترف بجمهورية شمال قبرص التركية بالكامل إلا تركيا، بينما حصلت جمهورية قبرص على عضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004.

وهدد مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بإجراءات عقابية في حال لم يتم التراجع عن جميع الخطوات التركية التي تتعارض مع قرار الأمم المتحدة.