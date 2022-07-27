الصحة: تقليص مخصصات المستشفيات الحكومية بالموازنة ليست شائعة لكنها كذب صريح

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن ما تردد عن تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة الجديدة ليست شائعة لكنها كذب صريح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الأربعاء: "الشائعة تحتمل أن يكون لها أصل ويبالغ فيه، لكن الأصل فيما تردد هو كذب وعبث ولا يمكن تصوره".

وأوضح أن الجميع يلامس حجم الإحلال والتجديد في المستشفيات، إلى جانب تشييد مستشفيات جديدة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية لا تتعامل مع حجر أساس لكن يتم افتتاح مستشفيات جديدة كل شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأشار إلى سلسلة الافتتاحات ستظل مستمرة، لافتا إلى أن الدولة لم تقلل الميزانية لكنها زودتها.

ونوه بأن هذا الأمر يخص الميزانية المرصودة للإجراءات العادية، وهي لا يدخل فيها الميزانية المخصصة للتعامل مع جائحة مثل كورونا.

والأربعاء، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022/2023 مما يؤثر على كفاءة الخدمات العلاجية التي تقدمها.

وتواصل المركز الإعلامي، مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022/2023 مما يؤثر على كفاءة الخدمات العلاجية التي تقدمها، مُشددةً على أنه تم زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة 2022/2023، بنسبة 12.5%، لتصل إلى 310 مليارات جنيه، مقارنةً بـ 275.6 في عام 2021/ 2022، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، من خلال تحديث البنية التحتية للمستشفيات والمنشآت الطبية وإنشاء مستشفيات جديدة، وكذلك إمدادها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية، ورصد مدى توافرها بشكل يومي، لتوفير كميات إضافية منها على الفور قبل نفادها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مُشيرةً إلى تكثيف حملات التفتيش الدورية على المنشآت الصحية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة أدائها، والتأكد من توفير خدمة طبية مميزة لكل المترددين عليها.