قال الإعلامي تامر أمين، إن طبق البيض، سجل انخفاضًا كبيرًا في أسعاره، بعدما حقق ارتفاعًا قياسيًا وكان يتراوح سعره بين 80 و90 جنيها.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، الأربعاء، أن وزارة التموين تدخلت في اليومين الماضيين، وطرحت كميات كبيرة من بيض المائدة بسعر 60 جنيها.

وأكد أن البيض سلعة أساسية للمصريين، معلقًا: "البيض دا أساسي للمصريين بنسميه بروتين الغلابة".

ووجه سؤالا لأصحاب المزارع البيض والدواجن "ازاي قدرتوا تنزلو الأسعار بالسرعة دي طيب ما تعملوها لوحدكم ولا لازم تدخل الدولة؟ يعني كان لازم العين الحمراء؟".

وأشار إلى أن سعر البيض في الأسواق حاليًا يترواح بين 60 و 65 جنيها، في حين أن الفترة الماضية كانت يصل سعر البيضة إلى 3 جنيهات مؤكدا "أنه غير مقبول".