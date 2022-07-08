أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع باهتمام بالغ من خلال القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الرياض، تطورات قضية تعرُض الطبيب المصري أيمن عبد السلام محمد رزق لإطلاق نار واعتداء بسكين بمنطقة القصيم.

وأضافت الخارجية - في بيان صحفي اليوم الخميس - أن القنصلية تتابع على مدار الساعة هذا الأمر، وتقوم باتصالات مستمرة في هذا الشأن، فضلًا عن زيارة المواطن المصري المصاب؛ للاطمئنان على حالته الصحية.

وأوضحت أن القنصل العام طارق المليجي يتابع تطورات القضية بشكل مستمر مع المسئولين بوزارتيّ الخارجية والداخلية في المملكة العربية السعودية وإمارة منطقة القصيم، والذين يبذلون جهودًا مقدرة في التعامل مع تلك القضية.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها - مُمثلة في قطاعها القنصلي ومن خلال قنصليتها في الرياض - تستمر في متابعتها لتلك القضية، متمنية سرعة الشفاء للمواطن المصري.