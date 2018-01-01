موسكو: غرامة جديدة على أوفسيانيكوفا الصحفية الروسية المعارضة للحرب في أوكرانيا

قضت محكمة في موسكو مجددا اليوم الخميس، بفرض غرامة جديدة على الصحفية التلفزيونية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا التي اشتهرت بمقاطعة بث إخباري باحتجاجها على عملية غزو أوكرانيا، بتهمة تشويه سمعة جيش البلاد.



وقالت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" إن المحكمة قضت بتغريم أوفسيانيكوفا مبلغ 50 ألف روبل (820 دولارا). واستشهدت أوفسيانيكوفا، في دفاعها عن نفسها، بحقها في حرية التعبير.



وصدرت أوامر بفرض عدة غرامات على أوفسيانيكوفا بسبب احتجاجاتها على الغزو.



وفي هذه المرة، تم اتهام أوفسيانيكوفا بتنظيم احتجاج مناهض للحرب مرتبط بقضية قضائية رفعت ضد السياسي المعارض إيليا ياشين، المنتقد اللاذع للكرملين، والذي يقبع حاليا في السجن.



يشار إلى أن أوفسيانيكوفا كانت موظفة بالتلفزيون الرسمي الروسي على مدار سنوات، وكانت تعتبر موالية للكرملين. وفي شهر مارس الماضي، عقب انطلاق الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير العام الجاري، قطعت البث التلفزيوني للقناة التي تعمل بها، ورفعت لافتة كتب عليها: "أوقفوا الحرب. لا تصدقوا الدعاية. إنهم يكذبون عليكم".



وذاع صيتها كبطلة في أنحاء العالم عقب حادثة الاحتجاج، ولكنها واجهت استجوابات وغرامات باهظة في روسيا.