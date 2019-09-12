عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد هطول أمطار غزيرة أمس، على أغلب مناطق قطر، ورافقتها رياح قوية مثيرة للغبار في بعض المناطق تسببت في تدني مستوى الرؤية، كما تسببت تجمعات المياه في الشوارع، في إرباك الحركة المرورية.

وأشارت صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدى مركز طقس العرب الإقليمي، إلى تأثر دولة قطر مع صباح اليوم، بأحوال جوية غير مُستقرة، ينتج عنها تساقط الأمطار الغزيرة المصحوبة بحدوث العواصف الرعدية ونشاط كبير للرياح السطحية.

وشملت الأمطار الرعدية المناطق الساحلية بما فيها الدوحة، امتداداً نحو بعض المناطق الداخلية، ويُخشى من خطر ارتفاع منسوب المياه في الطرقات نتيجة غزارة الأمطار.

ويتوقع أن يستمر تأثر قطر بأحوال جوية غير مُستقرة على فترات حتى الجمعة تحديداً صباحاً، حيث تندفع كميات من السُحب وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار على مناطق مختلفة من الدولة بدايةً من المناطق الساحلية امتداداً نحو المناطق الداخلية وتشمل بما في ذلك العاصمة الدوحة، ويُتوقع أن تكون الامطار مُتفاوتة الشدة ولا يُستبعد أن تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية.

وتمتد الأحوال الجوية غير المُستقرة تدريجيًا نحو دولة البحرين، مُترافقة بتساقط الأمطار الرعدية على فترات ولا يُستبعد ايضاً أن تكون الامطار غزيرة أحياناً ومترافقه بحدوث البرق والرعد.