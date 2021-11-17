ارتفاع مبيعات نستلة مع زيادة الأسعار خلال الربع الثاني من 2022

سجلت شركة الصناعات الغذائية السويسرية العملاقة نستلة، زيادة في مبيعاتها خلال الربع الثاني من العام الحالي، على خلفية زيادة أسعار بيع كثير من منتجاتها للمستهلك، لتغطية الزيادة في النفقات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الشركة تتوقع نمو مبيعاتها خلال العام المالي الحالي بما بين 7 و8% سنويا، بفضل ارتفاع الأسعار، في حين كانت تتوقع زيادة المبيعات بنحو 5% في السابق.

وأشارت بلومبرج إلى أن الشركة تنضم بذلك إلى الشركات المنافسة مثل يونيلفر ودانون وريكيت بينكايزر جروب التي رفعت توقعات مبيعاتها خلال الأسبوع الحالي، في ظل استمرار قوة الطلب على منتجاتها الشهيرة.

وفي أبريل الماضي أعلنت نستلة أكبر زيادة في أسعارها منذ أكثر من عشر سنوات، حيث زادت الأسعار بنسبة 5.2%. وخلال النصف الأول من العام الحالي ارتفعت الأسعار بنسبة 6.5%.

وقال مارك شنايدر الرئيس التنفيذي للشركة إنها طبقت الزيادة في الأسعار "بطريقة مسؤولة" للمساعدة في إدارة "التضخم الكبير وغير المسبوق في التكاليف".

وكانت نسبة الزيادة في أسعار منتجات نستلة في أمريكا الشمالية أكبر من باقي المناطق وبلغت نسبتها 9.8% خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين زادت الأسعار في أوروبا بنحو 5% فقط. ورغم ارتفاع الأسعار مازال حجم المبيعات مرن ولم يتضرر من زيادة الأسعار.

في الوقت نفسه يتوقع شنايدر وصول هامش أرباح التشغيل خلال العام الحالي إلى 17% مقابل 17.4% خلال العام الماضي.