 ارتفاع صادرات النفط الأمريكي بنسبة 21% - بوابة الشروق
الخميس 28 يوليه 2022 6:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك من يتحمل مسؤولية إخفاق الأهلي في كأس مصر؟


النتـائـج تصويت

ارتفاع صادرات النفط الأمريكي بنسبة 21%

براميل نفط - أرشيفية
براميل نفط - أرشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 5:59 ص | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 5:59 ص

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء ارتفاع صادرات النفط الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية، في ظل بحث أوروبا المحموم لإيجاد بدائل وارداتها من النفط الخام الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي أن صادرات النفط الخام الأمريكي زادت خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 يوليو الحالي بنسبة 21% إلى 55ر4 مليون برميل يوميا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى زيادة إجمالي صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية.

وتتوقع بلومبرج استمرار نمو صادرات النفط الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة بسبب استمرار اتساع فارق السعر بين الخام الأمريكي والخام القياسي في الأسواق العالمية مما يشجع الصادرات الأمريكية.

كما تعود زيادة الصادرات إلى قيام الولايات المتحدة بضخ كميات من المخزون في السوق لتهدئة الأسعار، في حين تعاني باقي دول العالم المستهلكة للنفط من نقص الإمدادات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك