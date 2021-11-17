ارتفاع صادرات النفط الأمريكي بنسبة 21%

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء ارتفاع صادرات النفط الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية، في ظل بحث أوروبا المحموم لإيجاد بدائل وارداتها من النفط الخام الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي أن صادرات النفط الخام الأمريكي زادت خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 يوليو الحالي بنسبة 21% إلى 55ر4 مليون برميل يوميا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى زيادة إجمالي صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية.

وتتوقع بلومبرج استمرار نمو صادرات النفط الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة بسبب استمرار اتساع فارق السعر بين الخام الأمريكي والخام القياسي في الأسواق العالمية مما يشجع الصادرات الأمريكية.

كما تعود زيادة الصادرات إلى قيام الولايات المتحدة بضخ كميات من المخزون في السوق لتهدئة الأسعار، في حين تعاني باقي دول العالم المستهلكة للنفط من نقص الإمدادات.