محمد يوسف ينتقد أداء الأهلي وينصح سواريش

انتقد محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، أداء الفريق خلال الفترة الماضية من قبل خسارة الفريق بطولة كأس مصر على يد نادي الزمالك.

الأهلي فاز بصعوبة على مصر المقاصة، متذيل الترتيب، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد يوسف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحياة»: «تصريحات البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق، للأسف خطأ كبيرة ومستفزة».

وةأضاف: « لأهلي لا يلعب كرة داخل الجزء الأخير من الملعب طوال المباراة».

وأتم: «هناك علامات استفهام داخل غرفة ملابس فريق النادي الأهلي، ويجب على سواريش أن يتحدث بكل قوة للاعبي الأهلي لتعود الروح، حيث لا يقوم سوى بالحديث عن أشياء غريبة عقب كل مباراة، وليست على المباراة نفسها».