النائب محمود قاسم: توافر السلع كشف أكاذيب الأبواق الإرهابية بوجود أزمة غذاء بمصر

وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، خروج أبواق الجماعة الإرهابية من قنواتهم المأجورة في الخارج تدعي ظلما وبهتانا أن هناك نقصا شديدا في السلع الغذائية بالأسواق المصرية في الفترة الأخيرة وأن هناك دائما تشابكا وتناحرا بين المواطنين في ظل الغياب الأمني بالإفك والكذب الدائمين والمستمرين من هذه الجماعة المارقة.

وقال قاسم، فى بيان له أصدره اليوم الخميس، إنه على الرغم من عدم اهتمام المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية بمثل هذه الإشاعات والأكاذيب، إلا أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال مستمرة في محاولاتها الفاشلة لبث البلبلة والقلق والتوتر في نفوس المصريين الذين يرون رؤية العين أن كل الوزارات تعمل بكل جد واجتهاد للعمل على تقديم الخدمات للمواطنين والعمل على راحتهم وذلك في منظومة متكاملة، وأن هناك من الوزارات التي تقدم خدماتها ومضاعفة جهودها حتى خلال المواسم والأعياد والمناسبات الرسمية والدينية ولا يعرف رجالها مسمى الراحات أو الاستمتاع بالإجازات مع أسرهم مثل أقرانهم في الوزارات الأخرى من أجل راحة وأمان كل فرد في الشعب المصري، وهما وزارتا التموين والداخلية.

وأضاف: "الحمد لله كل السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية متوفرة وبكميات كبيرة في مختلف الأسواق ولا توجد أي أزمات في ملف الغذاء في مصر، صحيح هناك ارتفاع في بعض أسعار السلع مثل كرتونة البيض التي وصل سعرها إلى 80 جنيها ولكن جميع اجهزة الدولة لا تقف صامتة وأكبر دليل على ذلك قيام وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة جدا من البيض في الأسواق وهو ما أدى خلال الساعات القليلة الماضية من نجاح الدولة في مواجهة جشع تجار البيض وعودة الانخفاض في أسعار البيض".

ووجه التحية والتقدير للحكومة بجميع وزارتها وأجهزتها على ما حققته من نجاحات في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة الغذاء العالمي وتوفير مختلف السلع الأساسية وبأسعار مناسبة.

وأكد أن توافر مختلف السلع داخل الأسواق المصرية كشف ادعاءات وأكاذيب الأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية بوجود أزمة غذاء في مصر، متابعا أن المصريين أصبحوا على وعي وإدراك كاملين أن كل ما تبثه الآلة الإلامية لجماعة الإخوان الإرهابية عن مصر كله كذب في كذب ولا أساس له من الصحة على أرض الواقع.