تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرصد اقتحام عدد من المواطنين اللبنانيين مبنى وزارة الطاقة والمياه في كورنيش النهر، اعتراضًا على انقطاع الكهرباء، مُطالبين بلقاء الوزير وليد فيّاض.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، قال أحد المحتجين: «ما يحصل جريمة والشعب ليس مستعدا للموت ببطء»، وطالبت محتجة أخرى بإعادة التيار الكهربائي، لاسيما وأن الناس يموتون على أبواب المستشفيات؛ بسبب الانقطاع المتواصل للتيار.

وانتقد المحتجون سمسرات المسؤولين في هذا القطاع على حساب الشعب اللبناني. ووقعت مناوشات بين مُحتجّين وموظفين في وزارة الطاقة؛ ما أدى الى تدخل القوى الأمنية لمنع تطوّر الإشكال.

وطلب المحتجّون من اللبنانيين التوجه إلى الوزارة والانضمام إليهم، كون هذه الأزمة تطال الجميع وعلى الدولة حلّ هذه الأزمة في أقرب وقت.