تحدث البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك عن فوز الفريق على فيوتشر بهدف دون رد في الأسبوع الـ 27 من الدوري الممتاز.

تناول فيريرا في حديثه الإرهاق البدني، وأيضا تأخر هدف الفوز، وضغط المباريات، والتبديلات والموقف في المنافسة على القمة.

وقال فيريرا: "الجزء الأخير كان الأصعب، والإرهاق البدني كان واضحا، لهذا أؤكد من جديد أنه لا يمكن مواصلة اللعب بهذا الضغط ومباراة كل 3 أيام."

وتابع: "قد يحدث مستقبلا ألا يفوز الفريق الأفضل بهذا الإجهاد البدني.. اليوم كنا أمام فيوتشر فريق متقدم في جدول الدوري، وكانت مباراة صعبة، ونأمل في مواصلة الانتصارات".

وعن توظيف إمام عاشور في مكان المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق السابق، قال فيريرا: "ليس الهدف هو أن يكون بديل لأحد، لأننا لا نملك بديل فعلي بمثل مقومات بن شرقي، لكن إمام أتيحت له فرص وهو لاعب يجيد التسديد.. وأيضا لدينا بدائل أخرى لعبت في هذا المركز، مثل زيزو في الدقائق الأخيرة".

وتابع: "تعمدت عمل غلق مساحات للمنافس في وسط الملعب، من أجل إفساد هجماته مبكرا خاصة أنه يمتلك خط وسط جيد، وفي الوقت نفسه نستطيع بناء هجماتنا.. كل مباراة لها قصتها، وقد لا تتكرر كل قصة".

وواصل فيريرا: "فيوتشر أغلق المباراة دفاعيا في الشوط الأول خصوصا، وصعب مهمة تسجيل الأهداف علينا، وفي أوقات معينة تحتاج لاعبين بحلول فردية مثل شيكابالا".

وأضاف: "قدمنا مباراة جيدة أمام فريق قوي، والآن أمامنا 7 مباريات من أجل الفوز بالدوري".

وعن التحكيم قال: "أرى أنه كُفء لكن مشكلته هو العمل تحت ضغط كبير.. تركت الزمالك منذ 7 سنوات وكانت نفس مشكلة التحكيم هي الضغك الكبير، والآن الأمر يتكرر".

وتحدث البرتغالي عن مباراة بيراميدز المقبلة: "هي مباراة مهمة لنا ولهم، لكن الواقع أننا ننتظر مباريات الأهلي المؤجلة حتى تتساوى الأمور للجميع، الحسابات مُعقدة، فلا أستطيع الرد عن موقفنا في المنافسة دون أن يلعب الأهلي مؤجلتيه".

واستطرد قائلا: "الآن الفارق بيننا وبين بيراميدز 4 نقاط، لأننا لعبنا نفس عدد المباريات، ولكن الوضع مختلف مع الأهلي".

وعن تبديل سيد عبدالله "نيمار"، قال مدرب الزمالك: "من هو نيمار؟! .. لم أكن أعلم أن نيمار يلعب معنا في الفريق.. هو سيد عبدالله هذا ما أعرفه".