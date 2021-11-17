روبرت كوخ يسجل زيادة في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس، تسجيل زيادة في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا مقارنة بما كان عليه أمس.

وأوضح المعهد، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 4. 630، وكان يبلغ أمس 652.

وكان هذا المعدل يبلغ 1. 740 قبل أسبوع، فيما كان يبلغ قبل شهر 8. 635.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر الخاص بالمعهد ربما لا ينقل صورة كاملة عن الوضع الحالي للعدوى بفيروس كورونا في ألمانيا.

ويفترض خبراء منذ فترة أن هناك عددا كبيرا من حالات الإصابة لا يتم تسجيلها لدى المعهد، لاسيما لأن ليس جميع المصابين يجرون اختبار الكشف عن الإصابة (بي سي أر).

وأضاف المعهد اليوم، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 104 آلاف و126 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 157 حالة وفاة.

يذكر أنه تم تسجيل 136 ألفا و624 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 177 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 30 مليونا و702 ألف و511 حالة إصابة.

ولكن المعهد، أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها أو تسجيلها.