يتساءل الكثير من الطلبة والطالبات، عن قيمة مصروفات التقديم في اختبارات القدرات في مختلف الكليات التي تتيح إجراء تلك الامتحانات، والتى من خلالها يتم تحديد إمكانية قبول الطالب من عدمه.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن قيمة مصروفات اختبارات قدرات الجامعات الحكومية 2022- 2023، المطلوبة من طلاب الثانوية العامة لأداء الامتحانات، وذلك بجميع الكليات المختلفة.

قيمة مصروفات اختبارات القدرات في الكليات 2022- 2023

كما حددت الوزارة أيضًا أماكن سداد مصروفات اختبارات القدرات في الكليات 2022- 2023، وأيضًا خطوات الدفع التي يبحث عنها العديد من الطلاب وأولياء الأمور على السواء.

وأشارت الوزارة، إلى أن أن قيمة الرسوم المطلوب سدادها لكل الكليات تقدر بنحو 450 جنيه.

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وتتباين مسألة كيفية دفع قيمة المصروفات لأداء الاختبارات من كلية لأخرى، حيث تطلب كلية التربية على سبيل المثال من الطلاب زيارة الموقع الإلكتروني، بينما تتيح كليات أخرى الدفع نقدًا فى مقر الكلية.

اختبارات القدرات للكاسات المختلفة 2022- 2023

هذا وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط وسعر دخول الامتحان، فيما يتساءل الطلاب عن الكيفية أو طريقة دفع رسوم امتحان القدرات، والتي تسدد بها لجميع الكليات التي تقتضي خوض امتحانات القدرات.

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وفى السنوات السابقة، كانت قيمة مصروفات امتحانات القدرات في العام الماضي، تٌدفع من داخل مقر الكلية، التى سيخضع الطالب للاختبار بها.