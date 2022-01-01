تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة في أمريكا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس، تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 23 يوليو الحالي، بعد زيادته بنسب طفيفة خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.



وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة لأول مرة تراجع خلال الأسبوع الماضي إلى 256 ألف طلب بانخفاض قدره 5000 طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 261 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.



كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد إلى 253 ألف طلب مقابل 251 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.



في الوقت نفسه ذكرت وزارة العمل أن متوسط عدد الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية ارتفع بمقدار 6250 طلب إلى 249250 طلب بنهاية الأسبوع الماضي مقابل 243 ألف طلب في الأسبوع السابق.