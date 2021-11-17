باسف تتوقع توافر ما يكفي من الغاز لاستمرار التشغيل في مصنعها الرئيسي

أعلنت شركة باسف الألمانية، أكبر شركة للكيماويات في العالم، أنها تتوقع حتى في أسوأ الحالات توافر ما يكفي من الغاز الطبيعي لاستمرار تشغيل مصنعها الرئيسي في لودفيجسهافن ولو بمقدار محدود على الأقل.

وبمناسبة عرض الأرقام المفصلة حول الربع الثاني، قال رئيس الشركة مارتين برودرمولر اليوم الأربعاء:" في حال أعلنت الحكومة الألمانية المستوى الثالث والأخير لحالة الطوارئ، فإننا نتوقع أن باسف ستحصل على ما يكفي من الغاز الطبيعي للإبقاء على التشغيل في المقر في لودفيجسهافن بأحمال مخفضة".

وأوضح برودرمولر أن باسف تلعب دورا مهما كمورد لكل المواد الأولية المحتملة لقطاعي الصناعة والزراعة، متابعا أنه يفترض أن هذا الأمر سيتم أخذه في الحسبان.

في الوقت نفسه، قال برودرمولر إنه لا يمكنه أن يقول ماذا سيحدث في مقر لودفيجسهافن في الحالات القصوى " لكننا نفترض أننا سننجز الأمر ولن نصل إلى الإغلاق، غير أنه لا أحد بإمكانه أن يضمن ذلك".

كان برودرمولر صرح في نهاية أبريل الماضي بأنه سيتعين وقف التشغيل في لودفيجسهافن إذا دعت الحاجة وذلك على خلفية تقليص واردات الغاز القادم من روسيا.

ووصف برودرمولر مصنع الشركة الرئيسي في لودفيجسهافن بأنه "أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في ألمانيا"، وقال:" إذا لم تقل إمدادات الغاز عن نصف الحد الأقصى لمتطلباتنا، فإن بإمكاننا أن نواصل تشغيل المجمع في لودفيجسهافن بأحمال مخفضة".

وأعرب برودرمولر عن تفاؤله حيال مقر الشركة في مدينة شفارتسهايده، ثاني أكبر مقر للشركة في ألمانيا، مشيرا إلى أن الشركة يمكنها هناك إنتاج كل حاجتها من الكهرباء والبخار باستخدام زيت التدفئة.

يذكر أن مقر لودفيجسهافن يمكنه توفير نحو 15% من كميات الغاز الطبيعي المطلوبة عن طريق استخدام زيت التدفئة.

كانت شركة "غازبروم" الروسية للطاقة قد أعلنت مؤخرا أنها ستخفض اعتبارا من اليوم الأربعاء التدفق اليومي للغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى 20% بعد أن كان 40%.