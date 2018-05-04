سول تأسف لتصريحات زعيم كوريا الشمالية التهديدية

أعرب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، عن «أسفه العميق»، بعد انتقاد زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج-أون" للرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول".

وقالت المتحدثة الرئاسية لمكتب الأمن الوطني، "كانج إن-سون"- في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الخميس- «نعرب عن أسفنا العميق، لأن الزعيم الشمالي "كيم جونج-أون" أدلى بتصريحات تهديدية لحكومتنا وذكر الرئيس الكوري الجنوبي بالاسم».

وأضاف البيان: «تحافظ الحكومة على موقف استعداد دائم يمكنه الرد بقوة وفعالية على أي استفزاز من قبل كوريا الشمالية، وسوف تدافع عن الأمن الوطني وسلامة الشعب على أساس التحالف الراسخ بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة».

وأشار المكتب الرئاسي، إلى أن حكومة سول تواصل حث كوريا الشمالية على العودة إلى مسار الحوار من أجل نزع السلاح النووي وإحلال السلام.

ويمثل خطاب "كيم" المرة الأولى التي يذكر فيها اسم رئيس كوريا الجنوبية "يون" منذ تنصيبه في مايو.

يذكر أن الزعيم الكوري الشمالي، قال في خطاب يوم النصر أمس الأربعاء إنه سوف يدمر كلا من إدارة "يون" وجيشه إذا حاولوا توجيه ضربة استباقية ضد الشمال.

وأكد كيم جوانج-أون، في نص خطابه أن القوات المسلحة لكوريا الشمالية مستعدة تماما للاستجابة لأي أزمة، كما أن رادعها النووي على استعداد تام لاستخدام قوتها "بأمانة ودقة وسرعة".

وشدد الزعيم الشمالي على أن نظامه "على أتم الاستعداد" لأي مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى مناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.