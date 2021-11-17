رئيس الزمالك يتحدث عن عودة فرجاني ساسي وتعاقد الأهلي مع والتر هودج

تحدث مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن إمكانية عودة التونسي فرجاني ساسي لصفوف الأبيض، بداية من الموسم الجديد، موضحا موقفه من تعاقد الغريم التقليدي الأهلي مع والتر هودج، لاعب كرة السلة.

وقال منصور في تصريحات عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب": «فرجاني ساسي لاعب محترم جدًا أخلاقيًا ورياضيًا وفنيًا، هو رحل عن الزمالك لأنه لم يجد أحد يتحدث معه، كما أنه تواصل معي وأبلغني أن كل يوم يأتي شخص يقول له إنه رئيس النادي».

وواصل: «ساسي كان له مستحقاته لم يحصل عليها، واضطر أن يرحل، بيننا وبين فرجاني ساسي قضية ونريد أن نقوم بتسويتها بالتراض، وهناك تواصل بين أمير وفرجاني».

وحول تعاقد الأهلي مع والتر هودج، أجاب: «ليس لاعبًا في نادي الزمالك، واللاعب كان على تواصل معنا، وسألت أحمد مرعي المدير الفني هل تريد هودج فقال لي لدي اثنين في مركزه، نتمنى له كل التوفيق والاحترام، وسنتعاقد مع لاعب أفضل منه».

وأتم: «الخطيب تعاقد مع المدير الفني السابق لكرة السلة بالزمالك، كل التوفيق والاحترام، وقبل ذلك ضم محمود كهربا، وعليه مائة قُبلة، بـ50 مليون جنيه».