شل تتوقع ضرائب بقيمة 420 مليون دولار في الربع الثالث في بريطانيا

قال مسؤول مالي بشركة شل للطاقة اليوم الخميس، إن الشركة تتوقع أن تصل ضريبة المكاسب غير المتوقعة الأخيرة في المملكة المتحدة إلى نحو 420 مليون دولار في الربع الثالث من العام، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



ونقلت بلومبرج عن سينياد جورمان قوله إنه تم إقرار الزيادة في الضريبة على أرباح النفط والغاز في المملكة المتحدة بنسبة 25٪ في منتصف يوليو الجاري، ولهذا لم تؤثر على نتائج الربع الثاني من العام.



وأضاف جورمان: "نعلم مدى تأثير الضريبة على الأرباح المفاجئة، ونعلم أن لدينا القدرة على مواصلة الاستثمار في المملكة المتحدة".



وحول التخلص من الأصول، قال فان بوردن الرئيس التنفيذي للشركة إن:

"نيجيريا لنا، والنية واضحة جدا، نريد أن نكون خارج عمليات النفط البرية بغض النظر عن الكيفية التي قد يغير بها الاقتصاد الكلي التوقعات بشأن تلك الأصول"



يشار إلى أن شركة شل طرحت أصولها في الحقول البرية وفي المياه الضحلة في نيجيريا للبيع العام الماضي، واجتذبت عروضا نهائية من شركتين محليتين ولكن الشركة اضطرت إلى تعليق عملية البيع انتظارا لنتيجة الحكم في قضية في المحكمة العليا في البلاد.