الأمم المتحدة تتوقع مغادرة أول شحنة حبوب أوكرانيا غدا الجمعة

توقعت الأمم المتحدة مغادرة أول سفن حبوب موانئ أوكرانيا على البحر الأسود يوم غد الجمعة على أقرب تقدير، على الرغم من أن تفاصيل مسارها غير معروفة حتى الآن.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث اليوم الخميس، في نيويورك إنه تم تحميل سفن بالحبوب وجاهزة للإبحار.

وقال إنه لا يزال يتم العمل على وضع اللمسات الأخيرة لتحديد الإحداثيات على وجه الدقة من جانب أوكرانيا وروسيا، إلى جانب الأمم المتحدة وتركيا.

وحققت الأطراف الأربعة انفراجة يوم الجمعة الماضي لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ما يزيد الآمال بإمكانية أن تخف حدة أزمات الأغذية حول العالم.

وتعهدت أوكرانيا بإرشاد السفن عبر المياه المزروعة بالألغام، ووعدت روسيا بعدم استهدافها.

وستساعد الأمم المتحدة وتركيا في عملية تنسيق الصادرات ومراقبة الشحنات من أجل ضمان ألا تهرب السفن أسلحة إلى داخل منطقة الحرب.

وقال جريفيث إنه بمجرد أن تتحرك السفن ويتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، ستصل الصادرات من الموانئ في نهاية المطاف إلى مستويات ما قبل الحرب وتبلغ خمسة ملايين طن في الشهر.

ولا يزال أكثر من 20 مليون طن من الحبوب من حصاد العام الماضي عالقة تنتظر التصدير، وفقا لبيانات صادرة من أوكرانيا، التي توصف بأنها "سلة خبز أوروبا".