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مصر
دار الافتاء: الصلاة في المساجد الموجود بها أضرحة جائزة والقول بتحريمها باطل
الإفتاء: لا مانع شرعًا من طلب المسلم المدد من الأنبياء والأولياء والصالحين
الأوقاف تختتم الأسبوع الثقافي الأول بمسجد الحسين بالحديث عن الأدب مع سيدنا رسول الله
نبيل فهمي يكتب: محطتان ونصف
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زوجان يحتفلان ب 100 عام على ميلادهما و79 عاما على زواجهما
مدينة ووهان الصينية تفرض إغلاقا على مليون شخص في أحد الأحياء
افتتاح مركز تنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية واستئناف عمل الموانئ
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طبيب الأهلي يوضح حجم إصابتي الشناوي وأيمن أشرف
كدمة فى الوجه سبب استبدال الشناوي في مباراة الأهلي والمقاصة
الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة الجونة
رأي
فن
بعد حذف «لِلّي» لمحمد منير.. يوتيوب يحذف أغنية «ولد الهلالية» لمحمود المنسي
مؤتمر صحفى لمهرجان القاهرة للدراما بحضور يحيى الفخرانى الاثنين المقبل
خروج الفنان محمد إبراهيم من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
تامر عاشور يطلق أغنيته الجديدة «هي الناس» عبر يوتيوب
مال وأعمال
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مواطن
الشعبة العامة: الذهب يخالف التوقعات العالمية ويسجل ارتفاعا جديدا
وزير التموين: من يمتلك أكثر من 5 أفدنة ولم يُورد القمح سيُحرم من دعم الأسمدة
وزير التموين: لا مساس بدعم الخبز تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
حوادث وقضايا
إلزام مرتضى منصور بأداء 950 ألف جنيه في 10 قضايا بتهمة سب وقذف ممدوح عباس
ضبط مخزن بالشرقية به كمية كبيرة من الأدوية غير مصرح بتداولها داخل البلاد
بسبب 5 جنيهات.. إحالة قاتل شاب في المنوفية لفضيلة المفتي
ضبط المتهم بالاعتداء على مالك محل ونجله في العمرانية
تليفزيون
فيديو.. أحمد موسى ع