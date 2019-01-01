هتفت جماهير نادي فنربخشة التركي لكرة القدم، باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأربعاء، خلال مباراة فريقها أمام دينامو كييف الأوكراني في إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الأوكراني على مضيفه التركي بهدفين مقابل هدف واحد، ليحسم بطاقة المرور إلى الدور التأهيلي الثالث للبطولة، بعدما تعادلا في مباراة الذهاب التي لُعِبت في بولندا.

ولعب فنربخشة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 نظرا لطرد إسماعيل يوكسيك، وبعد ذلك الطرد بأربع دقائق سجل دينامو كييف أول هدف، عن طريق فيتالي بويالسكي، لتهتف جماهير فنربخشة بشكل جماعي «فلاديمير بوتين» عقب الهدف.

وفي الدقيقة 70 تحصّل فنربخشة على ركلة جزاء، لكنّ الإكوادوري إينر فالنسيا أهدرها مضيعًا فرصة التعادل، الذي تأخر حتى الدقيقة 89، عندما نجح المجري آدم شالاي، في تسجيل هدف فنربخشة الأول لتمتد المباراة إلى وقت إضافي.

وقبل 6 دقائق من نهاية الوقت الإضافي، سجل أوليكساندر كارافايف، هدفا قاتلا للفريق الأوكراني.